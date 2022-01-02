Üye Girişi
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı - Son Dakika

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı

02.01.2022 11:04
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılan ve hizmette 1 yılını dolduran Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 14 milyon lira tasarruf sağlandı.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılan ve hizmette 1 yılını dolduran Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 14 milyon lira tasarruf sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Malatya ve Elazığ'ı birbirine, Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bölünmüş yol standardında bağlayan D-300 Devlet Yolu üzerinde, Fırat Nehri geçiş noktasında 660 metre uzunluğunda inşa edilen Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak 2021'de hizmete sunuldu.

Taşıt trafiğine dört şeritli hizmet veren köprü, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yerli ve milli kaynaklar kullanılan, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilen köprü ve tünel, güzergahtaki virajlı ve heyelan riski oluşturan yolları ortadan kaldırarak ulaşımda güvenliği artırdı.

Köprü ve tünelin hizmete girmesiyle D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standardı artırılarak konforlu seyahat imkanı tesis edildi.

Elazığ ve Malatya havalimanları ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olan köprü ve tünel, aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı.

Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nden bugüne kadar 3 milyon araç geçiş yaptı.

Mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltan proje ile zamandan 9,3 milyon, akaryakıttan 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık 14 milyon lira tasarruf edildi.

"Hem zaman hem de yakıt yönünden faydalı oldu"

Köprü ve tüneli kullanan uzun yol şoförleri de eski köprüye nazaran ulaşımda konforu ve güvenliği artıran hizmetten memnun.

Tır şoförü Yavuz Keleş, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır Doğu ve Güneydoğu illeri arasında uzun yol şoförlüğü yaptığını, yeni köprü ve tünelin yapılmasıyla güzergahta sürücüler için büyük risk oluşturan virajlı ve dar yollardan kurtulmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Yeni köprü ve tünel sayesinde daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuklarını ifade eden Keleş, şöyle devam etti:

"Daha önceki virajlı yollar ortadan kalkmış oldu, büyük bir yatırım. Zaman ve yakıt yönünden faydalı oldu. Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel. Bu yapılan şaheserin ekonomik olarak da bize faydası oldu. Kışın o eski yollarda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu. Allah, yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun."

"Çok güzel bir hizmet"

Tır şoförü Turan Sabancı ise yeni köprü ve tünelin, ulaşımda sağladığı konforun yanında modern ve teknolojik yapısıyla bir ülkenin ulaşımdaki gücünü göstermesi açısından da gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ülkenin her neresinde olursa olsun böylesine büyük eserleri ve hizmetleri görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu:

"Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köprüden girdiğin zaman direkt karşıdan çıkıyorsun, tünelden girdiğin zaman Malatya'ya geçiyorsun. Çok güzel bir hizmet. Batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan güzergahta güzel bir tünel ve köprü. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için."

YORUMLAR
500

Malatya, Baraj, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı - Son Dakika


15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi         
11:08
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor         
11:02
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:33 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını belirledi
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
10:09 Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement