Kömürlü İlkokuluna yeni yemekhane yapılıyor - Son Dakika

Kömürlü İlkokuluna yeni yemekhane yapılıyor

Şenkaya Kömürlü mahallesi ilkokulunun yemekhanesi yeniden yapılıyorKorona virüsü nedeni ile kapalı olan okula yeni yemekhane inşaatı hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor.

Şenkaya Kömürlü mahallesi ilkokulunun yemekhanesi yeniden yapılıyor

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Korona virüsü nedeni ile kapalı olan okula yeni yemekhane inşaatı hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Okullar açılmadan modern yemekhanenin bitirilmesi planlanıyor.


Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, "Bizim bu Necip millet ve evlatları için bir derdimiz var. Dert edindiğimiz bu yolda Kaymakamlığımız ve Muhtarlığımız öncülüğünde, hayırseverlerimizin destekleriyle başlattığımız Kömürlü Ortaokulu Yemekhanesi inşaatını yerinde inceledik. Bismillah diyerek başladığımız bu işinde sonuna gelmek üzereyiz. Öğrencilerimize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.


Kaymakam Tekin, mahalle sakinleriyle sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı. - ERZURUM

Koronavirüs, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

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