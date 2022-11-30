Kömürlüğe giren kadın, korkunç manzarayla burun buruna geldi! Ekipler inceleme başlattı - Son Dakika
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Kömürlüğe giren kadın, korkunç manzarayla burun buruna geldi! Ekipler inceleme başlattı

30.11.2022 11:12

Elazığ'da meydana gelen olayda kömürlüğe giren anne, oğlunu tavana iple asılı halde buldu. Kadın baygınlık geçirirken, ölümü şüpheli bulan ekipler, inceleme başlattı.

Kırklar Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre sabah saatlerinde kömürlüğe giren kadın, oğlu Suat Koç'u tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın ardından sinir krizi geçirerek bayıldı. Olay yerine koşan ve durumu gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Temizlik görevlisi olan Koç'un 2 çocuk sahibi olduğu ve 4 yıl önce kanserden eşini kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kömürlüğe giren kadın, korkunç manzarayla burun buruna geldi! Ekipler inceleme başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kömürlüğe giren kadın, korkunç manzarayla burun buruna geldi! Ekipler inceleme başlattı - Son Dakika
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