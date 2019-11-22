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Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü
6 saat önce
Bursa'da bir çocuk, evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Bursa'da bir çocuk, evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Ö.A, oyun oynamak için Huzur Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki kömürlüğe girdi.
Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çocuğun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı.
Kömürlükte yapılan incelemede Ö.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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