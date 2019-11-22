Son Dakika Haberleri: Kömürlükte çıkan yangında ölen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Kömürlükte çıkan yangında ölen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun toprağa verildi.

Kömürlükte çıkan yangında ölen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun toprağa verildi.

Ömer Argun, oyun oynamak için Huzur Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki kömürlüğe girdi.

Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çocuğun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı.

Kömürlükte yapılan incelemede Ömer Argun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna, ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumundan alınan Argun'un cenazesi, Yeşil Cami'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Huzur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Huzur Mahallesi, İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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