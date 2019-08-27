Kömürlükte kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evli 1 çocuk annesi Döndü Şimşek (46) kömürlükte kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Ebulhayır Mahallesinde oturan Döndü Şimşek, öğle saatlerinde evinin yanında bulunan kömürlüğün tavanına bağladığı iple kendini astı. Durumu fark eden komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in öldüğü belirlendi. Şimşek'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastanenin morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.