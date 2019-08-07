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Kömürlükte kendini astı

16 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet D., apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar etti.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet D., apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. Bunalımda olduğu ileri sürülen Mehmet D., apartmanın kömürlüğüne girerek tavana bağladığı iple kendini astı. Mehmet D.'den haber alamayan oğlu, kömürlüğe girdiğinde babasını ipe asılı halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'yi hayata döndürebilmek için yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaptı. Mehmet D., yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama döndürülemedi.
Kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Mehmet D.'nin ölümü üzerine fenalaşan eşi ve yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.


Esentepe Mahallesi, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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