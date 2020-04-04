Kömürlükte yaşayan sara hastasına belediye sahip çıktı - Son Dakika

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Kömürlükte yaşayan sara hastasına belediye sahip çıktı
6 saat önce
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir ekmek fırının kömürlüğünde yaşayan sara hastası Celal Ö. (59), belediye kampına yerleştirildiDarıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, İstasyon Caddesi'ndeki bir ekmek fırınının kömürlüğünde yaşayan Celal Ö. ile irtibata geçti.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir ekmek fırının kömürlüğünde yaşayan sara hastası Celal Ö. (59), belediye kampına yerleştirildi
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, İstasyon Caddesi'ndeki bir ekmek fırınının kömürlüğünde yaşayan Celal Ö. ile irtibata geçti. Celal Ö.'ye barınma evinde kalması teklif edildi. Celal Ö. zabıta memurları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi'ne yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:16 Kaynak: DHA
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