Kömürlükteki kovalarda 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kömürlükteki kovalarda 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kömürlükteki kovalarda 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

6 saat önce

Kırıkkale'de yılbaşında vatandaşları zehirlemek için piyasaya sürülmek istenen 3 kilo 100 gram toz esrar, narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Kömürlükteki kovalarda 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de yılbaşında vatandaşları zehirlemek için piyasaya sürülmek istenen 3 kilo 100 gram toz esrar, narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.


Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. İl merkezinde M.B. isimli şahsın aracına yapılan operasyonda 120 gram toz esrar ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada da kömürlükte iki kova içerisinde toplam 3 kilo 100 gram toz esrar, 270 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. emniyete götürüldü. Alınan ifadesinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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