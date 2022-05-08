KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI - Son Dakika
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KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI

08.05.2022 10:15

ZONGULDAK'ta yaşayan Doğukan Özkara (25), İstanbul'da kömürlükte bulunan atıl haldeki Vosvos'u satın aldı.

ZONGULDAK'ta yaşayan Doğukan Özkara (25), İstanbul'da kömürlükte bulunan atıl haldeki Vosvos'u satın aldı. Doğukan Özkara, tavanı çürüyen, kaportasında hasarlar olan 1970 model Vosvos'un restorasyonu için 120 bin lira harcadı. Aşçılık yapan işitme engelli Doğukan Özkara, çocukluğundan bu yana Vosvos sahibi olmak istediğini, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri Vosvos sahibi olmak isteyen Doğukan Özkara, 2019 yılında İstanbul'da bir kömürlükte atıl halde bulunan 1970 model Volkswagen otomobili 8 bin 500 liraya aldı. Tavanında ve kaportasının çeşitli yerlerinde çürükler olan Vosvos'u çekici ile Zonguldak'a getirten Özkara, ailesinin de desteğiyle aracın restorasyonuna başladı. Motoru hariç hemen hemen her parçası yenilenen Vosvos bej rengine boyandı. Vosvos yaklaşık 120 bin lira harcanarak yenilendi.

Restorasyon sürecinin başlarında ustalardan randevu almakta zorlandığını belirten Özkara, işlemlerin 1,5 yıldan fazla sürdüğünü söyleyerek, 'Bu arabanın birçok parçası yurtdışından geldiği için en çok parça tedarikinde zorlandık. Yenilemeye hemen başlayamadık kaporta ve boya ustalarımız bizi bekletti. Bizim de maddi kaynaklarımızı toplamamız gerekiyordu. Zorlandık ama bunu yapmak bizim için çok önemliydi' dedi.

Çocukluk yıllarında babasının arkadaşlarının arabalarına binerek Vosvos sevgisi başlayan ve hayalini kurduğu Vosvos'una kavuşan Özkara, 'Yolda giderken herkes bana selam veriyor. Herkes bakıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Birçok insanla tanıştım. Bu araba 1970 model olduğu için klasik olarak geçiyor. Klasik olduğu için de benim için çok değerli bir araba. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek benim için çok önemliydi. Gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, bunun bir tarifi yok.' diye konuştu.

KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI
KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI
KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI
KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI

YORUMLAR
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Zonguldak, İstanbul, Doğukan, Vosvos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖMÜRLÜKTEN ÇIKARTTIĞI VOSVOS'A 120 BİN LİRA HARCADI - Son Dakika
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