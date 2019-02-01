Kömürspor'dan 2 Yeni Transfer
1 saat önce
Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor'un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i kadrosuna kattı.
Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor'un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i kadrosuna kattı.
TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Cahit Terzinin raporu doğrultusunda transferin son gününde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı Lacivertli takım Eyüpspor'un 24 yaşındaki stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i transfer etti. Aygüneş ve Bad bugün şehire gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Forvet oyuncusu Şahin Aygüneş, yarım sezon ve stoper oyuncusu Doğukan Bad ise 1,5 sezonluk Kömürspor'a imza attığı öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA
Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti
Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi
Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı
İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti