Kömürspor'dan 2 Yeni Transfer

Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor'un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, transferin son gününde, Eyüpspor'un stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i kadrosuna kattı.



TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Cahit Terzinin raporu doğrultusunda transferin son gününde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı Lacivertli takım Eyüpspor'un 24 yaşındaki stoper oyuncusu Doğukan Bad ve Gümüşhanespor'un 28 yaşındaki forvet oyuncusu Şahin Aygüneş'i transfer etti. Aygüneş ve Bad bugün şehire gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Forvet oyuncusu Şahin Aygüneş, yarım sezon ve stoper oyuncusu Doğukan Bad ise 1,5 sezonluk Kömürspor'a imza attığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti

Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı

İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti