Son Dakika Haberleri: Kömürspor için kombine fiyatları düştü
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Kömürspor için kombine fiyatları düştü

36 dakika önce

Zonguldak Kömürspor'a katkı sağlamak amacıyla 150 TL'den piyasıya sürülen kombine kartları taraftardan gelen istek doğrultusunda kartların fiyatı 100 TL'ye düşürüldü.

Kömürspor için kombine fiyatları düştü, System.String[]

Zonguldak Kömürspor'a katkı sağlamak amacıyla 150 TL'den piyasıya sürülen kombine kartları taraftardan gelen istek doğrultusunda kartların fiyatı 100 TL'ye düşürüldü.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele veren Zonguldak Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla ilk etap 1000 adet kombine bastırılarak 150 TL'den piyasaya sürülmüştü. Taraftarın iteği doğrultusunda kombine kart fiyatı 100 TL'ye indirildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu deplasmanda oynanacak Kırklarelispor maçı öncesinde Vergi dairesine stand açarak kombine kartların satışına devam etti. 100 TL'ye düşürülen kombine kartlara Kırmızı Lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Öte yandan kombine kartlardan el edilecek gelir ile futbolcuların primlerinin ödenmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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