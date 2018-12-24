Kömürspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Zonguldak Kömürspor bir haftalık iznin ardından kendi tesislerinde toplanarak top başı yaptı.
Zonguldak
Kömürspor bir haftalık iznin ardından kendi tesislerinde toplanarak top başı yaptı. TFF
2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, bir haftalık iznin ardından teknik direktör Cahit Terzi yönetiminde Karaelmas Kemal Köksal
Stadyumunda toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki antrenmana, Kemal Cingirt
, Emre Kara
, Ercan Coşkun
, İsmail İn, Kamil İçer
, Akif Karagülmez ve Tahir Babaoğlu katılmadı. Kırmızı-lacivertli takım antrenmana kondisyoner Barış Şeref nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayarak düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda Kömürsporlu oyuncuların moralli oldukları gözlendi.
Zonguldak Kömürspor tesislerinde 1 haftalık çalışmaların ardından yılbaşı için oyunculara izin verilecek. Kırmızı Lacivertli takım ardından ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya
'da 1 haftalık kamp çalışması yapacak. Öte yandan alacakları nedeniyle 26 yaşında forvet oyuncusu Tahir Baboğlu, sözleşmesini tek taraflı fesih etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:00 Kaynak: İHA
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