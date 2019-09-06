Son Dakika Haberleri: Kömürspor tribünleri Emine Bulut ve diğer kadınlar için pankart açacak
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Kömürspor tribünleri Emine Bulut ve diğer kadınlar için pankart açacak

46 dakika önce

Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Ultras, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalık amacıyla tribünlerde sloganlar atarak pankart açacak.

Kömürspor tribünleri Emine Bulut ve diğer kadınlar için pankart açacak, System.String[]

Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Ultras, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalık amacıyla tribünlerde sloganlar atarak pankart açacak.


TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un taraftar grubu Ultras'ın tribün liderleri Miraç Balcı ve Bora Amasralı anlamlı bir işe daha imza atıyor. Daha önce de yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Ultras taraftar grubu bu kez de geçtiğimiz günlerde Denizli'de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalık amacıyla tribünlerde pankart açacak. Ultras taraftar grubu bu anlamlı projeyi pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında açması planlanıyor. - ZONGULDAK

Emine Bulut, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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