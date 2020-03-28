Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Son Dakika

Erzurum'un Horasan ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla Horasan Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşın yardımına koşuyor.



Horasan Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Covid 19 önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaşındaki yaşlı kadın kömürü bitince Horasan Belediyesi Zabıta ekiplerini aradı kısa sürede yaşlı teyzenin evine gelen zabıta ekipleri ihtiyaç listesini sordu yaşlı kadın kömürünün bittiğini dört torba kömür almalarını istedi. Zabıta ekipleri hemen kömürcüler sitesine giderek dört torba kömürü ekip arabasının arkasına atıp eve getirdiler ve yaşlı kadının evinin bulunduğu ikinci kata taşıyarak gösterdiği yere istif ettiler. Zabıta ekiplerine dua eden kadın hizmetlerinden dolayı ilçe belediye başkanına da teşekkür etti, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - ERZURUM