Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde taş kömürünün bulunuşunun 190'ıncı yılı ve kömürü bulan Uzun Mehmet'i anma için tören düzenlendi.

Uzun Mehmet'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan 'Uzun Mehmet' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Anıta çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzunmehmet'in torunlarının yaşadığı mahallesinde işsiz gençlerin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na giremediklerini ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın sadece törenden törene mahallelerine gelmesini eleştirdi. Mahallesine daha çok değer verilmesi gerektiğini anlatan muhtar Gökmen, "Uzunmehmet adına benim mahallemde bir tane çivi yok. Benim camimin isminin Uzunmehmet olmasını isterim. ya da kömür adında bir şey olmasını isterim. Ben isterim ki Amale Birliği'nin, TTK'nın artık kömür ile ilgili ne kadar bir bölüm varsa benim mahallemde en azından bir musluk takıversin. Uzunmehmet'in torunlarıyız. Ben kestaneci muhtarı olarak halkım adına utanıyorum. İşçi alınmıyor. Niye Uzunmehmet'in torunları Kestaneci Mahallesi gençleri neden işe alınmıyor. Buradaki çocuklar işe girsinler ve evlerine ekmek götürsünler" dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise konuşmasında, kömürü bulan Uzun Mehmet'in mahallesine destek sözü verdi.

KAYMAKAM TEPKİ GÖSTERDİ

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da muhtarın sitem dolu bir konuşma yaptığını, ancak bazı şeyleri burada söylemesini doğru bulmadığını söyledi. Bundan önce taleplerini kendisine gelerek iletmesinin daha doğru olacağını anlatan kaymakam Çorumoğluoğlu, şöyle dedi:

"Muhtarımıza konuşma hakkı verdik. O da sitem dolu bir konuşma oldu. İstemek doğrudur. Burada da isteyecektir. Ama bazı şeyleri ilk defa burada istemesini ben doğru bulmadım. Bundan önce de bizimle gelerek istişare edebilirdi. Bu konu da muhtarın bir eksikliği var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Töreni biz burada yapıyoruz. Özellikle arkadaşlarımız çalışma gurubumuz özellikle Kestaneci mahallesinde yapılmasını arzu etti. Muhtarımızın da söylediği gibi burada ki halk ile kaynaşalım, bütünleşelim diye uğraşıyoruz. Ama halkımızın ilgisinin protokolden biraz daha az olması biraz üzüntü verici. Ama yine de muhtarımızın dilek ve temenni kısmında ki taleplerini de kaymakamlık olarak diğer kurumlarla beraber bizde dikkate alacağız. Takip edeceğiz."