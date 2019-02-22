Son Dakika Haberleri: Komuşuda grip 74 can aldı

Komuşuda grip 74 can aldı

5 dakika önce

Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Komuşuda grip 74 can aldı, System.String[]
Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:05 

Ekonomi
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