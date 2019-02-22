Komuşuda grip 74 can aldı
5 dakika önce
Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.
Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:05
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