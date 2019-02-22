Komuşuda grip 74 can aldı

Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan'da bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

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