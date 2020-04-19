KOMÜT Başkanı Bulut: "Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KOMÜT Başkanı Bulut: 'Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok' - Son Dakika Ekonomi

KOMÜT Başkanı Bulut: "Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok"

6 saat önce

KOMÜT Başkanı Bulut: "Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok" Konya Müteahhitler Birliği Başkanı Adem Bulut, konut satışlarının artması için faiz oranlarını düşüren devlet bankalarının gösterdiği kolaylığın özel bankalarda olmadığını ileri sürdü.

KOMÜT Başkanı Bulut: "Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok"

KONYA - Konya Müteahhitler Birliği Başkanı Adem Bulut, konut satışlarının artması için faiz oranlarını düşüren devlet bankalarının gösterdiği kolaylığın özel bankalarda olmadığını ileri sürdü.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, son zamanlarda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu hatırlatan KOMÜT Başkanı Bulut, "Bu virüsle mücadele gösterdi ki, tüm dünyada herkes kendi ülkesi nezdinde yapmış olduğu sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yatırımları belli oranda zayıf kaldı ve herkes kendi çabasında. Bu süreci Türkiye ve Konya genelinde beraber yaşıyoruz. İş dünyasında ve ekonomide de ciddi etkiler oluşturuyor. Biz aslında sektör olarak bu sürece hazırlıksız yakalandık" ifadelerini kullandı.

"Devam eden projelerde de hareketlilik var"

2018'den beri devam eden küresel ekonomik durgunluğun bir sonraki yılın sonlarına doğru durulmasının 2020'ye umutla girmelerini sağladığını, bahar aylarında sektörde canlılık beklerken salgın nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini anlatan Bulut, "Ama bu şu demek değildir. Tamamıyla durduk herhangi bir çalışma yapmıyoruz, herhangi bir tedbir almadık falan değil. Aslında ben sektör olarak kendi adıma söylüyorum. İnşaat sektörü şu anda durağan bir vaziyette devam ediyor ama devam eden projelerde de hareketlilik var. Çünkü elimizden geldiği kadar sağlık tedbirlerini alarak, bununla alakalı hijyenik ve dezenfekte noktasında elimizden geldiği kadar bütün projelerde ve ofislerde biz bunları yaptık ama çalışanlarımızın da bu noktada giriş ve çıkışlarında elimizden geldiği kadar tedbir alarak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü çalışmak zorundayız" diye konuştu.

İnşaat sektörünün taşıyıcı ve lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Adem Bulut, sektörde birçok insanın yevmiyeyle çalıştığını ifade ederek, "Buradan kazandığı parayla evine ekmek götüren kişiler var. Yani bunu tamamıyla durdurmak çok doğru değil. Devletimizin bize vermiş olduğu belli tedbirlerle biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama bunun bir de diğer tarafı var. Çünkü yapılan konutların satış noktasında hareketliliği istenilen seviyede değil. Belki zaman zaman satışlarımız oluyor ama istenilen seviyede değil" şeklinde konuştu.

"Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok"

Satışlardaki durgunluğun sektörü ve Konya'daki müteahhitleri ciddi sıkıntıya sürükleyebileceğini dile getiren Bulut, devletin hazırlamış olduğu ekonomik paketlerden beklentilerini üst makamlara ilettiklerini kaydetti. Devlet bankalarının konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekerek gösterdiği kolaylığın özel bankalarda olmadığını ileri süren Bulut şunları söyledi; "Yakın zamanda ekonomik bir paket açıklanacak diye umut ediyoruz. Bizim de taleplerimiz olacak. Çünkü KOMÜT olarak beklentilerimiz var. Bunlardan bir tanesi daha önceki zamanlarda yapıldığı gibi KDV indirimi. Çünkü 150 metrekarenin üzerinde olan konutlarda daha önce yüzde 18 olan KDV indirimi yüzde 8'e düşürülmüştü. Bu ciddi bir rahatlama yaşatmıştı. Daha sonra tapu harçlarındaki indirim. Mesela yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 2'ye indirilebilir. Bu ciddi bir hareketlilik sağlayabilir. Bunun yanında bizim ödeyemediğimiz ya da borçlu olduğumuz SGK primleri, maliye borçlarımızın ötelenmesi ya da ertelenmesi. Bunun da faiz noktasında belli bir oranda olması konusunda bir talebimiz olacak. Ekstra noktasında zaten şu anda bankaların konut kredi noktasındaki faiz indirimi var. Devlet bankalarının göstermiş olduğu gayret ve özveri özel bankalarda yok. Biz aynı özveri ve gayreti özel bankalardan da istiyoruz. Çünkü özel bankalar bu noktada taşın altına elini koymuyor, hep bizlerden bir şey bekleniyor. Bankacılık sektöründe özel bankalar bu noktada maalesef zayıf kalıyor. Bu talepler eğer kısmi olarak da yapılmış olsa bizi biraz rahatlatır diye düşünüyorum. En azından ekonomik hareketlilik kısmi olmasa da biraz devam eder, bizde bir rahatlama meydana getirir diye düşünüyorum.

KOMÜT Başkanı Bulut: Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok

Adem Bulut, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 02:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 21:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOMÜT Başkanı Bulut: "Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]