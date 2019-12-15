KOMÜT'te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOMÜT'te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu - Son Dakika

KOMÜT'te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu

6 saat önce

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Derneğinde yeni müteahhit yasası konuşuldu.

KOMÜT'te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu, System.String[]

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Derneğinde yeni müteahhit yasası konuşuldu.


KOMÜT'te düzenlenen "İş'te Hayat" sohbetlerinin bu haftaki konusu yeni müteahhitlik yasası oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, il müdür yardımcısı Muhammet Ekiz ve Yapım Denetim Şube Müdürü Emel Erol'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda müteahhitlere yasa hakkında detaylı bilgi verilerek sorular cevaplandırıldı.


Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Adem Bulut, yeni yasayla beraber herkesin müteahhitlik yapmasının önüne geçildiğini söyledi. Uygulamadaki aksaklıkların düzenlemeler yapılarak yasanın daha işler hale geleceğini belirten Adem Bulut, üyelerini de sürekli bilgilendirerek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. - KONYA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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