KOMÜT'ten yıkılan ev ile ilgili açıklama - Son Dakika
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KOMÜT'ten yıkılan ev ile ilgili açıklama

6 saat önce

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, halkın güvenli, modern ve şehir estetiğine uygun yapılarda yaşamasını sağlamanın sadece kamu kurumlarının değil inşaat sektörünün tüm paydaşlarının görevi olduğunu söyledi.

KOMÜT'ten yıkılan ev ile ilgili açıklama, System.String[]

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, halkın güvenli, modern ve şehir estetiğine uygun yapılarda yaşamasını sağlamanın sadece kamu kurumlarının değil inşaat sektörünün tüm paydaşlarının görevi olduğunu söyledi.


KOMÜT Başkanı Adem Bulut yaptığı açıklamada, merkez Karatay ilçesinde tarihi bir evde yaşanan göçme nedeniyle üç kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.


Konya'da şehrin bazı bölgelerinde binaların gerek tarihi olması gerekse inşaat kalitesi nedeniyle sorunlu yerleşim bölgeleri bulunduğunu hatırlatan Bulut, belediyeler ve özel sektör işbirliği ile bu tür alanların önemli bir bölümü kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli hale getirildiğini kaydetti.


Göçen evin bulunduğu bölgenin de kentsel dönüşüm alanı kapsamında olduğunu dile getiren KOMÜT Başkanı Bulut açıklamasını şöyle sürdürdü; "Tarihi eserler restore edilirken birçok yapı da kaldırılarak modern ve güvenli yaşam alanları inşa edilmiştir. Bugünkü üzücü kazanın yaşandığı ve şehrin tarihi merkezinde bulunan bölge de, yakın zamanda kentsel dönüşüm kapsamına alınmış ve belediyelerin proje çalışmalarını yürüttüğü bir alandır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve belediyelerimiz gerekli açıklamaları yaparak hassasiyetlerini dile getirmiştir. Halkımızın güvenli, modern ve şehir estetiğine uygun yapılarda yaşamasını sağlamak sadece kamu kurumlarının değil inşaat sektörünün tüm paydaşlarının da görevidir. Konya Müteahhitler Birliği olarak gerek bu bölgenin gerekse Konya'nın diğer sorunlu alanlarının sağlıklaştırılması ve tarihi eserlerin restorasyonu için ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapacağına inancımızı belirtirken, birlik olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu içtenlikle ifade ediyoruz." - KONYA

Adem Bulut, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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