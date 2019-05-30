Komutan askerlere yemek dağıttı
1 saat önce
Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı personeli birlikte iftar yaptı.
Samsun 19 Mayıs
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:24 Kaynak: İHA
İlçe Jandarma
Komutanlığı personeli birlikte iftar yaptı.
Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan
Kalınbacak, yemek kazanının başına geçerek personeline yemek dağıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen iftara katılan 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, "Manevi duyguların yükseldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının arttığı Ramazan ayında askerler ile aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
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