Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
30 dakika önce
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ve göreve başlayan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
29 Ağustos'da çıkan kararname ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Albay Gökhan İnan, 3 Eylül'de göreve başladı.Göreve başlayan Albay İnan, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Ziyarette karşılıklı istişarede bulunuldu. - ELAZIĞ
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