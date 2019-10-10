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Komutan Kalkan'dan Kaymakama veda ziyareti

1 saat önce

Erdek Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ateş Kalkan, emekliye ayrılacak olmasından dolayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a veda ziyareti yaptı.

Komutan Kalkan'dan Kaymakama veda ziyareti, System.String[]

Erdek Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ateş Kalkan, emekliye ayrılacak olmasından dolayı Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a veda ziyareti yaptı.


2016 yılı Ağustos ayından beri Erdek Garnizon Komutanlığı görevini yürüten Dz. Kd. Albay Ateş Kalkan 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle emekliye ayrılacağından dolayı Kaymakam Ekrem Çalık'a veda ziyaretinde bulundu. Erdek Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Ateş Kalkan'ı makamında kabul eden Kaymakam Ekrem Çalık, yaptığı konuşmada, "Görev süresince üstün gayret gösterip uyum ve koordinasyonu sağlayarak başarılı bir şekilde görevini ifa etmesinden dolayı teşekkür ederim. Aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Erdek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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