Komutandan Kop Şehitlerine duygulandıran şiir - Son Dakika
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Komutandan Kop Şehitlerine duygulandıran şiir

6 saat önce

Kop Şehitleri Abidesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri ve AFAD gönüllülerine Kop Savunması hakkında tarihi bilgiler verirken, Kop şehitlerinin kahramanlıklarından esinlenerek kaleme aldığı şiiri okuyan Jandarma Kıdemli Başçavuş Hacı Ali Balcı, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.

Komutandan Kop Şehitlerine duygulandıran şiir, System.String[]

Kop Şehitleri Abidesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri ve AFAD gönüllülerine Kop Savunması hakkında tarihi bilgiler verirken, Kop şehitlerinin kahramanlıklarından esinlenerek kaleme aldığı şiiri okuyan Jandarma Kıdemli Başçavuş Hacı Ali Balcı, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.


Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen etkinlik kapsamında çığ eğitimi almak için Kop Savunması'nın yaşandığı alana gelerek, Kop Şehitleri Abidesi'ni ziyaret eden gönüllü ve üniversite öğrencilerine Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hacı Ali Balcı ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından Kop Savunması hakkında tarihi bilgiler verildi.


Bu sırada Kop şehitleri için kaleme aldığı şiiri okuyan Balcı, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatırken kendisi de göz yaşlarına hakim olamadı. Ziyaretçilerden gözlerini kapatarak soğuk havada empati yapmalarını isteyen Balcı, "Bayburtlu milisler ve Osmanlı'nın muhteşem savaşçıları bu dağlarda bu havada devrin süper gücü Ruslara karşı direniyorlar. Şu anda bizim karnımız tok. Az önce yemek yedik geldik. Pek bunu hissetmiyoruz ama o zaman iki öğün yemekle bunlar yapılıyor. ve Bayburt'taki bir çok insandan ben dinledim. Burada adım atmadığım yer kalmadı. Bir çoğunun dedeleri, nineleri burada şehit. Bu dağlarda şehit olanların ve Rus askerlerini kurtların yediğini gören çok insan var. Şu gördüğünüz alan içerisinde hala mevziler sapasağlam duruyor" dedi.


Kop Şehitlerinin kahramanlıklarının yeteri kadar bilinmediğinin altını çizen Balcı, "Maalesef bende buraya gelmeden evvel Kop savunmasıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi değildim. Lise kitaplarında geçmiyor ancak burası hakikaten kanla yoğrulmuş çok kutsal bir yer" ifadelerini kullandı.


Başçavuş balcı daha sonra Kop Şehitleri için kaleme aldığı duygu dolu şiirini okudu. - BAYBURT

Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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