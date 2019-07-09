Son Dakika Haberleri: Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı

1 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı, System.String[]
Karacasu, Aydın, 3. Sayfa
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangından eşi ve iki çocuğuyla birlikte yara almadan kurtulan komutanın, aracını kısa bir süre önce satın aldığı ortaya çıktı.

Yangın, Karacasu- Kuyucak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esençay Mahallesi'nden Karacasu yönüne doğru seyreden Karacasu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Talip Dara yönetimindeki 09 ABZ 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, olay yerine koşup müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen bir diğer sürücü yangına zamanında müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Arabasını daha yeni almıştı

Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, Başçavuş Talip Dara'nın yanı sıra eşi Y.D. ile çocukları E.D. (3) ve S.D. (15) yara almadan kurtuldu. Yaralılar, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]