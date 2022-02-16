Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı - Son Dakika

Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sana bir asker, elini omzuna attı.

RÜTBELERLE GÖZ GÖZE GELDİ

Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.

İZLENME REKORU KIRDI

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.