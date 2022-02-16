Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sana bir asker, elini omzuna attı.
Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.
Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.
Son Dakika › Yaşam › Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı - Son Dakika