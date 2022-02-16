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Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı - Son Dakika

Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

16.02.2022 11:39

Sosyal medyada yayılan bir video, beğeni yağmuruna tutuldu. Komutanını devresi sanıp elini omzuna atan asker, rütbeleri görünce kısa süreli felç geçirdi. Anbena kameralara yansıyan anlar, izlenme rekoru kırdı.

Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sana bir asker, elini omzuna attı.

RÜTBELERLE GÖZ GÖZE GELDİ

Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.

İZLENME REKORU KIRDI

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.

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Asker, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı - Son Dakika
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