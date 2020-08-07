Komutanlar Veda etti - Son Dakika

Kilis'te görev yapan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Ercan Pürsünlü veda etti.

Suriye içerisinde ve Kilis sınır hattında geçici görevle 2 yıldır bulunan Trabzon 17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nun tayinlerinin çıkması nedeniyle Kilis'e veda ettiler.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Tayinleri çıkan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Ercan Pürsünlü'ye plaket takdim etti.

Bulut, "Yeni görev yerlerine atanan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Ercan Pürsünlü'ye veda ziyaretin de bulunduk. Görev süreci boyunca ilimiz ve ülkemize yapmış oldukları hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerin de başarılar diliyorum" dedi. - KİLİS