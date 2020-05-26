Komutanlardan 2625 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti - Son Dakika

Şırnak'ta komutanlar, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile birlikte 2625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçiği ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Şırnak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, Ramazan Bayramı'nın son gününde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde 2625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki askeri üs bölgesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiği ziyaret etti. Yıllarca teröristlerin yuvası olarak bilinen ve son yıllarda başarılı operasyonlar ile temizlenen yayladaki üs bölgesine helikopterle çıkan üst düzey komutanlar ve ilçe kaymakamı, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Uzun süre bölgeyi inceleyen heyet, Mehmetçikle beraber öğle yemeği yedikten sonra üstten ayrıldı. - ŞIRNAK