Komutanlardan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret
7 saat önce
Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Vali Çakacak, Eskişehir'de göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Tümgeneraller Günaydın ve Erge, ziyarette Vali Çakacak ile bir süre görüştü.
Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi