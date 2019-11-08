Komutanlardan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret

Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çakacak, Eskişehir'de göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Tümgeneraller Günaydın ve Erge, ziyarette Vali Çakacak ile bir süre görüştü.