Komutanlardan Kaymakam Solak'a Ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Solak, komutanlara el emeği ile yapılan Türk bayrağı hediye etti.



Tümgeneral İlbaş da ziyaretin anısına Kaymakam Solak'a plaket verdi.

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