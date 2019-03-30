Son Dakika Haberleri: Komutanlardan Kaymakam Solak'a Ziyaret

Komutanlardan Kaymakam Solak'a Ziyaret

1 saat önce

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret etti.

Komutanlardan Kaymakam Solak'a Ziyaret, System.String[]
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Solak, komutanlara el emeği ile yapılan Türk bayrağı hediye etti.

Tümgeneral İlbaş da ziyaretin anısına Kaymakam Solak'a plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Asım Solak, Güncel
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