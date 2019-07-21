Son Dakika Haberleri: Komutanlardan Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret
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Komutanlardan Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret

1 saat önce

17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı olarak atanan Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İstanbul İline tayini çıkan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Komutanlardan Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret, System.String[]
17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı olarak atanan Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İstanbul İline tayini çıkan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Albay Balibaşa ve Albay Diker'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İstanbul'a tayin olan Albay Balibaşa'ya ilimize sunmuş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Vali Pehlivan, Albay Diker'e ise yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan, Albay Balibaşa ile Albay Diker'e ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Albay Balibaşa ve Albay Diker ise Vali Pehlivan'a yakın ilgilerinden, askeri kışlada yürütülen çalışmalara verdiği desteklerken dolayı teşekkürlerini iletti. - BAYBURT
Hamza Pehlivan, İstanbul, Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
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