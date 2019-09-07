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Komutanlardan, Vali Soytürk'e ziyaret

1 saat önce

6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanlar Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Komutanlardan, Vali Soytürk'e ziyaret, System.String[]

6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanlar Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.


Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan ve Suriye sınırından sorumlu olan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ile 6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve İl Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.


Kısa süre önce göreve başlayan MÖGK ile 6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Vali Soytürk, yeni göreve başlayan Tümgeneral Uzun ile Tuğgeneral Osma'ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra Tümgeneral Uzun ile Tuğgeneral Osma, sınır birliklerinde incelemelerde bulundular. - KİLİS

Erhan Uzun, Piyade, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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