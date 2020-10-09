Komutanlardan Vali Varol'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Ağrı Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret eden 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile beraberindeki 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Korgeneral Öngay, ardından Vali Varol'la makamında bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varol, Öngay ve Uzun'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AĞRI