Komutanlıklarda FETÖ'den 70 gözaltı kararı
1 saat önce
Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:15
Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi