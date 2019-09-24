Son Dakika Haberleri: Komutanlıklarda FETÖ'den 70 gözaltı kararı
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Komutanlıklarda FETÖ'den 70 gözaltı kararı

1 saat önce

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Komutanlıklarda FETÖ'den 70 gözaltı kararı, System.String[]

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:15 
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