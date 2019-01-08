Komutanlıktan 'Kar Kış Yok Terörle Mücadele' Paylaşımı
2 saat önce
Jandarnma Genel Komutanlığı, ağır kış koşullarında terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların görüntüsünü Twitter'da, 'Kar kış yok, terörle mücadele var' notuyla paylaştı.
Jandarnma Genel Komutanlığı, ağır kış koşullarında terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların görüntüsünü Twitter
'da, 'Kar
kış yok, terörle mücadele var' notuyla paylaştı. Jandarma
Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntü, jandarma komandoların zorlu kış koşullarında metrelerce kar altında terörle mücadele operasyonlarını yürüttüğünü gösterdi. İki askerin karla kaplı arazide ellerinde küreklerle ulaşımlarını kolaylaştırmak için yol açarken çekilen görüntüsü Twitter'da paylaşıldı. 'Soğuk yok al bayrağın sıcağı var, yorgunluk yok azim ve kararlılık var, vazgeçmek yok milletimizin duası var, kar kış yok terörle mücadele var' notuyla paylaşılan görüntü dikkat çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kar yağışı altında askerlerin çalışması
Haber: ANKARA/ DHA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:13 Kaynak: DHA
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