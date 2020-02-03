Bera Holding'e ait şirketlerden Komyapı A.Ş. Genel Müdürü Mensuri Seher, Komyapı olarak ülkemiz ve vatandaşlarımıza karşı taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.



Komyapı Genel Müdürü Seher, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi sonrası Malatya'da yapımını gerçekleştirdikleri konutlarla ilgili aldıkları bir mesajı paylaştı. Genel Müdür Mensuri Seher, "Bera Holding'e ait yapım şirketimiz Komyapı A.Ş. tarafından gerçekleştirilerek 12 Temmuz 2016 tarihinde TOKİ Başkanlığı tarafından kesin kabulü yapılan 'Malatya ili Merkez ilçesi 441 adet konut ve 2 adet ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi' ile ilgili, bahse konu projenin kullanıcıları olan site sakinlerinin oluşturduğu 'site yönetimi' tarafından, 24 Ocak 2020 Cuma günü Malatya-Elazığ bölgesinde yaşanan deprem felaketi kapsamında konutlarının durumu ile ilgili şirketimize mesaj gönderilmiştir. Yapımı tarafımızdan gerçekleştirilen bu projede en ufak bir sorun meydana gelmemiş olması, bölgede yaşanan felaketin oluşturduğu büyük acı ve üzüntü içerisinde şirketimiz açısından gurur ve teselli vesilesi olmuştur. Komyapı olarak ülkemiz ve vatandaşlarımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bu vesile ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" dedi.



Malatya 441 Toplu Konutları Site Müdürü Kadir Kandemir tarafından gönderilen mesajda ise şu ifadelere yer verildi: "24 Ocak akşamı yaşadığımız 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Komyapı tarafından yapılan 441 konutta, deprem anını çok şiddetli yaşamamıza rağmen çok şükür can ve mal kaybımız olmamıştır. Yapmış olduğumuz hasar kontrolleri neticesinde alt ve üst yapımız Allah'a şükür sapasağlam ve ayrıca duvarlarımızda alçı, sıva çatlağı bile bulunmamıştır. Şu an evlerimizde korkmadan güvenle oturabiliyoruz. Allah sizlerden, emeği geçenlerden binlerce kez razı olsun, bütün site sakinlerimiz sizlere dua ediyor. Allah hepinizi korusun ve sizlerden razı olsun." - KONYA