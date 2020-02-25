Konak 8 Mart'a damga vuracak - Son Dakika
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Konak 8 Mart'a damga vuracak

6 saat önce

Konak Belediyesi, hazırladığı "Kadın Doğmak" adlı proje ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde fark oluşturacak.

Konak 8 Mart'a damga vuracak, System.String[]

Konak Belediyesi, hazırladığı "Kadın Doğmak" adlı proje ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde fark oluşturacak. 16 kadını kamera önünde bir araya getiren proje ile Konak, Dünya Kadınlar Gününde şiddete "Dur" diyecek.


Kadına yönelik şiddet her gün can almaya devam ederken, şiddetin önlenmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla Konak'ta İzmirli kadınları kamera önünde bir araya getiren bir proje hazırlandı. Kadınlar Günü için hazırlanan "Kadın Doğmak" adlı projede iş, sanat ve siyaset dünyasından 16 kadın şiddete uğrayan kadınların sesi oldu. Plastik makyaj uygulaması ile kadınların maruz kaldığı şiddetin tüm gerçekliğiyle gözler önüne serildiği projede sırayla kamera karşısına geçerek kadına yönelik şiddete kesin bir dille "Hayır" dedi.


Projede Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Aslı Gündüz, Nesrin İlkutlav, Nurten Serhadbeyi ve Nazlı Kurt, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'nin en genç kadın meclis üyesi Dila Koyurga, Stand-up'çı Benan Bilek, köşe yazarı Selen Almaç Deniz, yazar Canan Tan, TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer, ressam Melis Korkmaz, sanatçı Nurhan Damlacıoğlu, Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç, iş kadını Tülay Bayır, iş kadını Gönenç Bilgen Yücel, iletişim uzmanı Gözde Gruşçu yer aldı. Proje için hazırlanan videoya Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda da destek verdi. Projeye katılan kadınlara yanık, kesik, kezzap, darbe gibi şiddet ve darp izleri özel efekt malzemeleri kullanılarak uygulandı. Makyaj uygulamalarını Ege üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Aşkar yaparken fotoğraf sanatçısı Sibel Demirçivi de kamera karşısına geçen proje üyeleri ile özel fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi. Proje kapsamında sosyal medyada yer alacak video ve hazırlanan görseller ile kadın dayanışmasının önemine ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğine dikkat çekilecek.


Konak Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Aslı Gündüz, hazırlanan projenin kadına yönelik şiddeti önlemek adına ses getireceğini ifade ederek, "Kadına şiddet, gün geçtikçe daha büyük savaşlar verdiğimiz, farkındalık oluşturmak için en büyük çabaları harcadığımız konulardan biri haline geldi. Biz de 8 Mart'ta bunu dile getirelim ve daha fazla etki oluşturalım istedik" dedi.


"Kadına yönelik şiddet görmezden gelinmesin"


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da yerel yönetimlerin, kadınları destekleyen, güçlendiren proje ve çalışmalar gerçekleştirmesinin önemini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet kabul edilemez ve görmezden gelinemez düşüncesinden hareketle hazırlanan 'Kadın Doğmak' projesi ile Kadınlar Gününde farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile kadına yönelik şiddete karşı tavrımızı koyarak herkesi bu konuda harekete geçirmek için fitili ateşlemeyi ve çözüm yollarının bir an önce üretilerek uygulamaya konması gerekliliğini dile getirmeyi amaçlıyoruz. Projede yer alan tüm kadınları kutluyor ve kadınlara desteğimizi her zaman onların yanında olarak, omuz omuza yürüyerek gösteriyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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