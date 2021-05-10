Konak'a yeni yol - Son Dakika

Hastane yoluna bypass

Konak Belediyesi, Konak'ta uzun yıllar sonra trafiği rahatlatacak bir yol açıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ta başlatılan çalışma ile bölgenin trafik ve otopark sorununa çözüm getiriyor. Çalışma sonunda yaklaşık 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak yol ile hastaneye ulaşım rahatlayacak.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde sokaklardaki trafiğin azalmasını fırsata çevirerek çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe genelinde devam eden çalışmalar arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 Sokak'ın açılması ise dikkat çeken çalışmalardan oldu. Hastane yönetiminden gelen talep de dikkate alınarak başlatılan yol çalışması tamamlandığında, hastane arazisinde kalan mevcut yolun kullanılması sonucu hastaneye ulaşımda yıllardır yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar, açılan yeni yol ile ortadan kaldırılmış olacak. Yaklaşık 550 metre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olacak olan 1148 Sokak'ın sağladığı bypass ile 1140 Sokak, Gaziler Caddesi'ne bağlanacak.

Otopark sorununa da çözüm

İmar planına uygun olarak yapılan düzenleme ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mülkiyetinde kalan eski yol kullanım dışı kalırken, açılan yeni yol hem trafiğe hem de otopark sorununa çözüm olacak. 1140 Sokak'ı Gaziler Caddesi'ne bağlayacak 1148 Sokak yol açma çalışması ile birlikte hastaneye ulaşıma için 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde refüjlü bir yol kazandırılacak. 1148 Sokak ile 1140 Sokak kesişimine de yaklaşık 160 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar yapılacak. Hastaneye ulaşımda önceden kullanılan sokağa göre çok daha geniş olan yeni yol, hastanenin önünden yapılan geçişleri ortadan kaldırarak trafiği rahatlatacak. Ayrıca, yeni yola bağlı olan alternatif sokaklar da hastaneye ulaşımda devreye girmiş olacak. Açılan yolun hastanenin otoparkına bağlanması ve yol üzerinde park etmeye uygun alanların olması ise otopark sorununu çözen bir avantaj olacak. Yol boyu yer alacak aydınlatma sistemleri ile bölgede aydınlatma sorunu da yaşanmayacak.