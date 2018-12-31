Son Dakika Haberleri: Konak Ailesi Yeni Yıla Mutlu Girdi

Konak Ailesi Yeni Yıla Mutlu Girdi

44 dakika önce

İzmir'in kalbi Konak'ta bütün bir yıl halka en iyi hizmeti sunabilmek için çalışan belediye personeli 2018'e düzenlenen yılbaşı eğlencesiyle veda etti.

Konak Ailesi Yeni Yıla Mutlu Girdi, System.String[]

Konak Belediyesi çalışanları bu yıl da yeni yılı büyük bir aile olarak bir arada kutladı. Kültürpark 1 Nolu Hol'de düzenlenen yılbaşı eğlencesinde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sendika temsilcileri ve belediye personeli birarada 2019'u karşıladı. Gecede Grup Odak'ın müzikleriyle keyifli bir akşam geçiren belediye çalışanları düzenlenen çekilişle de yeni yıla sürpriz hediyelerle girdi.

Kültürpark 1 Nolu Hol'de gerçekleştirilen gecede belediye çalışanları hem bir yılın yorgunluğunu attı hem de 2019'u yeni umutlarla karşıladı. Farklı müdürlükte görev yapan belediye çalışanlarının buluştuğu gecede sahne alan Grup Odak'ın şarkıları eşliğinde eğlenen Konak ailesi yeni yıla mutlu girdi.

HAYAL KURMAYA DEVEM EDELİM

Gecede konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, görevde 5 yılı geride bırakmaya kısa bir süre kaldığını, bu süre içinde Konak halkına el ele, omuz omuza birlikte hizmet verdiklerini belirterek, Konak'ta daha yaşanabilir hayatı mümkün kılmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Pekdaş, "Çocuklarımız, gençlerimiz için hayal kurabilecekleri bir Konak'ı inşaa etmek üzere çalıştık. Hepinize çabalarınız ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Dayanışmanın yükseldiği bir belediyeyi de arzulamıştım; onu da gerçekleştirdik. Birlikte olmanın ve birlikte çalışmanın, birlikte sorumluluk almanın çok güzel taraflarını da gösterdik. Yeni yılla birlikte yeni bir dönem de başlıyor. Yeni yıl için birlikte güzel dileklerde bulunalım. Kendimiz için, ailelerimiz için, şehrimiz ve ülkemiz için istedik; birlikte hayal kurmaya ve birlikte çalışmaya devam edelim diye diledik. 2018'i acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. 2019'u hoş geldin derken, ben 2019'un tüm dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize sağlık, mutluluk diliyorum. Ailelerinize de selamlarımı iyi dileklerimizi iletiyorum" dedi. Konak Belediyesi çalışanlarının doyasıya eğlendiği yılbaşı kutlamasında Başkan Pekdaş tüm masaları tek tek dolaşarak çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:15 Kaynak: Bültenler

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