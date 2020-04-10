Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor - Son Dakika

Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor

7 saat önce

Konak Belediyesinin temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler salgın döneminde dur durak bilmeden çalışıyor.

Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor, System.String[]

Konak Belediyesinin temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler salgın döneminde dur durak bilmeden çalışıyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yardımına koşuyor.


Konak Belediyesi, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürürken, salgından önce verdiği hizmetleri aksatmadan devam ettirerek Konaklıları yalnız bırakmıyor. Başta temizlik, sosyal yardım ve sağlık işleri müdürlüklerine bağlı ekipler olmak üzere belediye personeli zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için çalışıyor. Ekipler son olarak Kahramanlar'da yaşayan terör gazisi Yaşar Çetin ile ilçede zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışan Kadir Çiftçi'ye yardım eli uzattı.


Tüm tedbirler alındı


Kahramanlar'da yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan, terör gazisi Yaşar Çetin'in oluşan yatak yaraları nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmesi gerekti. 38 yaşındaki Çetin'in yardımına, Konak Belediyesi ekipleri koştu. Korona virüse karşı tüm tedbirlerini alarak özel kıyafetler giyen ekip, Çetin'i evden almadan önce ambulansı da dezenfekte etti. Ekipler, Çetin'i evinden, hasta yatağından alarak hastaneye götürdü. Çetin, muayenenin ardından da tekrar evine, yatağına bırakıldı.


Evi dezenfekte edildi


Konak Belediyesi, ilçede tek başına ve zor şartlar altında yaşayan 62 yaşındaki Kadir Çiftçi'nin yaşam koşullarını düzeltmek için de tüm ekipleriyle harekete geçti. Ayağından rahatsız olduğu için çalışamayan Çiftçi'nin evi temizlenip korona virüse karşı dezenfekte edildi. Konak Belediyesi ekipleri daha sonra eve, hayırsever vatandaşların bağışladığı eşyaları yerleştirdi. Çiftçi'ye kömür, odun ve gıda yardımı da yapıldı.


Hizmetler devam


Konak Belediyesi, "Hasta Nakil" hizmetiyle ilçede hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlara destek oluyor. Hastalar ambulansla evlerinden alınarak hastaneye, muayenenin ardından da tekrar evlerine bırakılıyor. Hizmet, Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüyle koordineli ve salgın sürecinde daha da kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Konak'ta mart ayında 33 kişi "Hasta Nakil" hizmetinden yararlandı. "Bizim Ev" ve "Bizim Mağaza" hizmetlerinde ise hayırsever vatandaşların bağışladığı eşyalar ve giysiler düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını sürecinde de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye dar gelirli ailelere erzak kolisi de dağıtıyor. - İZMİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Konak Belediyesi, Konak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti         
17:44
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 21:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak, bakıma muhtaçlara el uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]