Konak Belediye Başkanı Batur'dan "gökdelen" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Batur'dan 'gökdelen' açıklaması - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Batur'dan "gökdelen" açıklaması

6 saat önce

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir firma tarafından Pasaport mevkisine planlanan gökdelen projesine verilen ruhsatı iptal edeceklerini söyledi.

Konak Belediye Başkanı Batur'dan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir firma tarafından Pasaport mevkisine planlanan gökdelen projesine verilen ruhsatı iptal edeceklerini söyledi.

Kentteki medya temsilcileriyle bir restoranda bir araya gelen Batur, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konak Belediyesinde 8 ayı geride bıraktığını hatırlatan Batur, yeni bir heyecanla işine koyulduğunu ve ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atmaya başladıklarını dile getirdi.

Gültepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını ifade eden Batur, bölgeye 8-10 katlı binalar yapacaklarını vurguladı.

Yeni bir belediye binası yapmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Batur, "Bununla ilgili bir anket yaptık ve halkımız belediye binasının Basmane'de kalmasını istiyor. Hem yeni bina bize büyük yatırım maliyeti getirecekti." diye konuştu.

Bir firma tarafından Pasaport bölgesine yapılması planlanan gökdelen projesinin sorulması üzerine Batur, şunları kaydetti:

"Konak'a bu kadar yüksek katlı bir binanın yapılmasına karşıyız. Aslında bununla ilgili düşüncem yeni değil. Seçim sürecinde de bu projenin doğru olmadığını paylaşmıştım. Bilindiği üzere bu tür yüksek katlı binaların liman arkası ve Bayraklı bölgesine yapılmasına ilişkin bir karar alınmıştı. Gökdelen projesine verilen ruhtası iptal edeceğiz. Daha sonra 5 kişiden oluşacak estetik kurul oluşturacağız. Bu kurulda şehir plancıları ve mimarlar odası temsilcileri, tarihçiler olacak. Kurulun kararları bizim için geçerli olacak."

Abdül Batur, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak Belediye Başkanı Batur'dan "gökdelen" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]