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Konak Belediyesi Fuar standı sürprizlerle dolu - Son Dakika

Konak Belediyesi Fuar standı sürprizlerle dolu

07.09.2021 10:03
Konak Belediyesi Fuar standı sürprizlerle dolu, System.String[]

Konak Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan standında birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçileri kucaklıyor.

Sihirbazdan, kukla gösterisine, artırılmış gerçeklik uygulamasından dans gösterilerine birbirinden güzel etkinliklerle eğlenceli saatlerin yaşandığı Konak Belediyesi standında her akşam ayrı bir sürpriz ziyaretçileri bekliyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini alan Konak Belediyesi, birbirinden renkli ve sürprizlerle dolu etkinlikleri ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 7'den 70'e her yaş grubunun ilgiyle izlediği Deniz Özgökbel ile Kukla ve Dans gösterisi ve Sihirbaz Özlen Tuncer'in gösterileri Fuar süresince, her gün Konak Belediyesi standında olacak. Ayrıca 'Artırılmış Gerçeklik' deneyiminin de sunulduğu stantta günümüz gelişen teknolojisi ziyaretçilere tanıtılıyor.

En tatlı stant

Fuar'ın ilk günü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un belediye standında ziyaretçileri karşılayıp Nutuk hediye etmesiyle yoğun saatlerin yaşandığı Konak Belediyesi standına bu kez de Pasta Tasarımcıları Derneği (PASTAD) üyelerinin Başkan Batur'a hazırladığı sürpriz damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde PASTAD ile imzalanan protokol çerçevesinde her iki taraf arasında işbirliğine gidilmesi konusunda adımlar atılırken bu işbirliği ilk meyvesini İzmir Uluslararası Fuarı'nda verdi. PASTAD üyeleri hazırladıkları, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un figürünün bulunduğu pasta ile Başkan Batur'a sürpriz yaptılar. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Meclisi Üyesi ve aynı zamanda Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin İlkutlav ve PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel ile birlikte kendisi için hazırlanan figürü pastanın üzerine yerleştiren Başkan Batur, PASTAD Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Çocukların da favorisi Konak

Konak Belediyesi'nin fuar standında en güzel etkinlikler ise çocuklar için hazırlandı. Kukla sanatçısı Deniz Özgökbel'in muhteşem kukla gösterisinin yanı sıra çocuklar, sihirbaz Özlen Tuncer'in sihir gösterilerini de merakla takip ediyor. Her gün yeni bir sürprizle izleyicilerini şaşırtan sihirbaz çocuklara oldukça eğlenceli anlar yaşatırken anne babalar da stantta bulunan artırılmış gerçeklik bölümünde keyifli zaman geçiriyor.

Her gün yeni bir etkinlik

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Konak Belediyesi standı, konuklarını her gün yeni bir etkinlikle karşılıyor. Sivil toplum kuruluşlarına da kucak açan belediye standı, uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Aiesec İzmir Ofisi tarafından Rusya, Sırbistan, Mısır ve Tunus'un da aralarında yer aldığı yabancı üniversite öğrencileri ile birlikte Flash Mob yapacak. 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek gösteride, öğrenciler kendi kültürlerine özgü oyunlar oynayacak. 10 Eylül'de ise Roman Kadın Orkestrasının ezgileri, Konak standında yankılanırken, İyilik Takipçileri Derneği de fuarın son gününde sürpriz konukları ile Konak Belediyesi standında ziyaretçilerle buluşacak.

9 Eylül'e özel kutlama

Konak Belediyesi'nin standı, İzmir'in Kurtuluş günü olan 9 Eylül'e de damgasını vuracak. 9 Eylül Günü, tüm ziyaretçilere Türk Bayrakları dağıtılırken İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Zeybek ekibi, halk oyunları gösterisi yapacak. Fuar'ın Basmane'deki ana girişi olan 9 Eylül Kapısından Zeybek Alayı ile Fuar alanına giriş yapacak olan Zeybek ekibi, kuruluşun ve kurtuluşun simge kenti İzmir'in kurtuluşunu halk oyunları ile kutlayacak.

Konak Belediyesi standı çiçek açtı

Sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Konak belediyesi standı ziyaretçilerini sürpriz armağanlarla da karşılıyor. Standı ziyaret edenlere, Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında yetiştirilen rengarenk petunyalar hediye ediliyor.

Konak Belediyesi Fuar standı sürprizlerle dolu

Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Fuar standı sürprizlerle dolu - Son Dakika


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