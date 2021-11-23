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Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddete dur diyecek - Son Dakika

Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddete dur diyecek

23.11.2021 09:12
Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddete dur diyecek

Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek amacıyla acil bir eylem planı oluşturacak "Kadın Çalıştayı" düzenliyor.

"Kadın Çalıştayı" ile dur diyecek

Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin Proje ortaklığında düzenlenen "Kadın Çalıştayı" 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek Çalıştay, STK temsilcileri, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere geniş bir yelpazede katılımcıyı bir araya getirecek.

Konak Belediyesi, günümüzde ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak ve bununla birlikte konunun tüm taraflarını bir araya getirerek acil bir eylem programı hayata geçirilmesi adına "Kadın Çalıştayı" düzenliyor. Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Proje ortaklığında düzenlenen Kadın Çalıştayı, 25-26 Kasım tarihlerinde Alsancak'ta İzmir Mimarlar Odası'nda yapılacak. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilen 25 Kasım tarihini de içine alan "Kadın Çalıştayı"na başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışma yürüten akademisyenler ile özel sektör temsilcileri katılıyor. İstanbul Sözleşmesi ve pek çok kazanımları yeniden yürürlüğe koyacakları sözünü veren Cumhuriyet Halk Partisi de Kadın Çalıştayı'nda partinin önde gelen isimleri ile temsil ediliyor. İki gün sürecek olan Kadın Çalıştayı'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi ve CHP Eski Milletvekili Gülsün Bilgehan, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze TAŞCIER de katılarak Kadın ve Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet konusunda Türkiye olarak Neredeyiz?, Ne yapmalıyız? başlıkları altında birer sunum yapacaklar.

Batur, kadına şiddet kadınların sorunu değildir

Konak Belediyesi olarak Kadına Yönelik Şiddetin en yoğun biçimiyle yaşandığı günümüzde yerel yönetimler olarak üzerlerine çokça görev düştüğünü, toplumun çeşitli bileşenlerini bir araya getirerek bir ortak akıl arama, çözüm üretme zarureti doğduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, öncelikle Kadın Çalıştayı'na katkı veren bütün kurum, kuruluş ve temsilcilerine teşekkür etti. Kadına şiddetin kadınların sorunu olmadığının da altını çizen Batur, "Kadına şiddet yalnızca kadınların sorunu değildir. El birliğiyle mücadele etmek ve bu insanlık suçunu, yaşamın her alanında mahkum etmek ve ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu nedenle belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Çalıştayı'nı çok önemsiyorum. Çok değerli bilim insanlarının katkısıyla elde edilecek sonuçların bize yol göstermesini ve karşılık bulmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Konak Belediyesi, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddete dur diyecek - Son Dakika


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