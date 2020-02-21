Konak Belediyesi kendi zabıtasına ceza yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak Belediyesi kendi zabıtasına ceza yazdı - Son Dakika

Konak Belediyesi kendi zabıtasına ceza yazdı

7 saat önce

İZMİR'in Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görevli olarak gittiği bölgede zabıta aracını yayaların geçişini kapatacak şekilde kaldırıma park eden zabıta memuruna ceza yazdı.

Konak Belediyesi kendi zabıtasına ceza yazdı, System.String[]

İZMİR'in Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, görevli olarak gittiği bölgede zabıta aracını yayaların geçişini kapatacak şekilde kaldırıma park eden zabıta memuruna ceza yazdı.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta aracını görevli olarak gittiği Konak Katlı Otoparkı yakınlarında, yayaların geçişini önleyecek şekilde kaldırıma park ettiği fotoğraflarla sosyal medyaya yansıyan kendi memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Savunmasında, aracı 15 dakika süreyle söz konusu şekilde park ettiğini ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten zabıta memuru, bu süre içinde hiçbir vatandaşla konuşmadığını, herhangi bir diyaloğa da girmediğini belirtti. Savunması alınan zabıta memuruna, kamuya ait alanı aracıyla işgal etmek fiilini işlediğinden, 187 TL idari para cezası verildi.

'KURALLAR HERKES İÇİNDİR'

Olayı öğrenen CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kuralların herkes için geçerli olduğuna işaret edip, "Önce bizler kurallara uyacağız. Biz kurallara uygun davranmazsak, hemşehrilerimizin uymasını hiç bekleyemeyiz. Zabıta müdürlüğümüz de gerekeni yapmıştır. Görevli arkadaşlarımızın aynı hatayı tekrarlamayacağına da eminim. Konak için, Konak'a hizmet için görevimizin başındayız. Tüm ekip arkadaşlarım da bunu biliyor ve buna göre davranacaktır. Ayrıca bu tavrımızdan sadece çalışanlarımız değil, kurallara uymayan herkes bir ders çıkarmalı diye düşünüyorum. Hemşehrilerimin, gün içinde nüfusu 1 milyonu aşan Konak'ta, hayat akışını düzenleyen kurallara uyulması noktasında hassasiyetimizi anlayacağından eminim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olay, engelli bir vatandaşın park halindeki zabıta aracının fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine gündeme taşındı. Olayı görüntüleyen vatandaş, 'Engelliyim, akülü sandalyemle buradan geçemem' diyerek uyardığı memurun, 'Bu zabıta aracı' diyerek, kendisini başka bir yola yönlendirdiğini iddia etti. Vatandaş sosyal medyadaki paylaşımında, aracı park eden memurun yanında bulunan diğer zabıtanın ise arkadaşını aracı çekmesi konusunda uyardığını yazdı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
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