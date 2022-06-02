Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı

02.06.2022 12:53
Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı

Konak Belediyesi’nin başlattığı ve Türkiye’ye örnek olacağı belirtilen "Sokakta Dönüşüm" adlı projede bir adım daha atıldı. Atıkların geri dönüşüm firmasına daha çabuk teslim edebilmesi için “Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı” hizmete girdi.

Konak Belediyesi'nin başlattığı ve Türkiye'ye örnek olacağı belirtilen "Sokakta Dönüşüm" adlı projede bir adım daha atıldı. Atıkların geri dönüşüm firmasına daha çabuk teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı" hizmete girdi.

Konak Belediyesi, ambalaj atıklarını toplayan sokak işçilerinin topladığı malzemelerin kısa sürede ve kolaylıkla geri dönüşüm firmasına teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı"nı hizmete soktu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İZGEKOOP) Başkanı Sedat Komas, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ile çok sayıda sokak işçisinin katıldığı törende "gezici araç" tanıtılarak çalışma prensibi anlatıldı.

Abdül Batur, atıkların geri dönüşümünde Konak Belediyesi olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, bu alanda ürettikleri hizmetin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek araçla bu alanda bir adım daha öteye gittiklerini söyledi.

Ambalaj atıklarının toplanması, atık toplayan sokak işçilerinin belli bir sistem içinde işlerini yapabilmesi için daha önce sektör temsilcileri ile bir araya gelerek bir protokol imzaladıklarını da anlatan Başkan Batur, amaçlarının geri dönüşümü sistemli bir şekilde yaparak modern hale getirmek olduğunu söyledi.

"GÜVENLİK KARTI OLMAYAN, ÜZERİNDE TULUMU OLMAYAN TOPLAYICILAR ARTIK ALANDA ÇALIŞAMAYACAK"

Batur şöyle konuştu:

"Kağıt toplayıcılarıyla ilgili, kentte disiplini sağlamak, bir sistem getirmek amacıyla daha önce altı aylık bir çalışma yapmıştık. Önce onları bir kooperatif çatısı altında topladık. Toplanan atıkları da bir merkezde bir araya getiriyoruz. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzle de ortak yapılan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra, kartlarını veriyoruz. Bu kartlarla ve üstlerindeki üniformalarla atık toplama işini yapacaklar. Güvenlik kartı olmayan, üzerinde tulumu olmayan toplayıcılar artık alanda çalışamayacak. Biz bu uygulamaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi gelmeden başlamıştık zaten. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger ile geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu çalışmanın tüm belediyeler tarafından uygulanması dilek ve temennisini de dile getirdi."

Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı
Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı
Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı
Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı

YORUMLAR
500
Konak'ta Harp Malulü Gaziler ve Şehitler İçin Örnek Sözleşme Konak'ta Harp Malulü Gaziler ve Şehitler İçin Örnek Sözleşme
Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Brezilya basını yazdı: Vitor Pereira ile sorun yaşayan Corinthiaslı Willian'a Fener kancası
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:42 Amber Heard'ın karar duruşmasında giydiği "İntikam elbisesi" işe yaramadı!
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement