Son Dakika Haberleri: Konak Belediyesi'nin Fuar Standı sürprizle dolu
Son Dakika Güncel Haber

Konak Belediyesi'nin Fuar Standı sürprizle dolu

3 saat önce

Konak Belediyesi standı, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) ziyaretçilerini sürpriz etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.

Konak Belediyesi'nin Fuar Standı sürprizle dolu, System.String[]

Standa gelenler, Başkan Abdül Batur'un karşılamasıyla başlayan sanal turla, eşsiz bir tarihi ve kültürel yolculuğa çıkacak.

Konak Belediyesi, bu yıl 88. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) iddialı hazırlandı. Kültürpark 3 No'lu Hol'de yerini alan Konak Belediyesi'nin standını ziyaret edenler bu yıl 3 boyutlu, özel bir gözlük takarak, Konak'ın tarihi ve turistik yerlerine doğru sanal bir tura çıkacak. Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Konak'ı keşfe çıkacak ziyaretçileri sanal ortamda, turun en başında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur karşılayacak. Yaklaşık beş dakika süren 360 derece Konak turuna katılanlar, Tarihi Asansör, Kadifekale, Agora gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini, Konak Belediyesi'nin standından ayrılmadan ziyaret etme şansı yakalayacak. Sanal tura katılanları eğlenceli yarışmalar da bekliyor olacak.

KONAK'IN FARKI

Fuar ziyaretçilerini Konak Belediyesi'nin standına davet eden Başkan Batur, "Fuar alanımızı ziyaretçilerimiz için özenle hazırladık. Konak'ın tarihi zenginliğine dikkat çekmek istedik; çünkü Konak, üzerinde binlerce yıldır akan hayatta nice medeniyete can vermiş, eşsiz bir şehirdir. Üstelik Konak, dünya üzerinde işgal başladığı gün bir ulusun direnişini ateşleyen ve işgali sonlandığında aslında bir ulusu zafere kavuşturan dünya üzerindeki tek yerdir. İşte bu nedenle Konak'ta atılan her adım çok kıymetlidir. Biz arka planda aslında bu inancımıza vurgu yapıyor olacağız. Fuarda hemşehrilerimle birlikte olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

RENKLİ ATÖLYELER

150 metrekare alan üzerinde, modern mimari çizgilerle hazırlanan Konak Belediyesi standı, sanal turun yanı sıra çok çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Stantta her yıl olduğu gibi bu sene de keyifli atölyeler düzenlenecek. Karikatür sanatçıları standı ziyaret edenlerin karikatürlerini çizecek, çocuklar için Hacivat ve Karagöz Kukla Yapım Atölyesi düzenlenecek. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenecek Masallarla Maskeler Atölyesi de katılımcılarını ağırlayacak.

Öte yandan Kültürpark'ta kurulan Kemeraltı Sokağı'nda da yerini alan Konak Belediyesi bu alanda da Konaklı kadınların semt merkezlerinde yaptıkları el emeği ürünlere yer verecek

Konak Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konak Belediyesi'nin Fuar Standı sürprizle dolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]