Konak Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne kabul edildi - Son Dakika

Konak Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne katıldı.

Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği halkın sağlığını önceleyen projeler üretme ve bu projeleri hayata geçirme konularında emin adımlar atarken kent sağlığını sürdürülebilir kılma noktasında önemli aşama daha kat etti. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. Olağan Meclis Toplantısı'nda Konak Belediyesi üyeliğe kabul edildi. 105. üye belediye olarak kabul edilen Konak Belediyesi, bundan sonra "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği" çatısı altında çalışmalarını çok daha aktif sürdürme potansiyelini elde etmiş oldu. Konak Belediyesi'nin rozetini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur adına, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Barış Özgen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan aldı.

Dünya Sağlık Örgütü destekli

Konak Belediyesi'nin de son alınan kararla üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin kuruluşunun temeli Dünya Sağlık Örgütü'ne dayanıyor. İlk etapta kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında Sağlıklı Şehirler Hareketi Projesi başlatıldı. Buna bağlı olarak Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle Sağlıklı Kentler Birliği Kuruldu. Dünya çapında 5 bölgede 1400 belediyenin içinde bulunduğu Sağlıklı Şehirler Ağı'na bağlı olarak Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 belediyenin içinde bulunduğu Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nda ülkemizi halen Sağlıklı Kentler Birliği temsil ediyor.

Bilgi ve tecrübe paylaşımı çoğalacak

Konak Belediyesi'nin Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi olmasıyla birlikte; başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik kent sağlığı konu başlıklarında eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirilirken bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasının da yolu açılmış olacak. Öte yandan Birlik çalışmaları kapsamında; kent sağlığı ile ilgili yazılı ve görsel yayın yayın yapılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması ve mahalli idareler alanında yapılan bilimsel çalışmalara danışmanlık yapılması gibi faaliyetler de yer alıyor.