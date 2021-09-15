Konak Belediyesi ve STK işbirliği ödül getirdi - Son Dakika

Batur, "sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi makamında konuk etti. Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) Başkanı Arzu Yücel ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkonsolos Nishimaki'yi konuk etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Batur, "Türk-Japon dostluğu geçmişten bu yana pekişmiş bir dostluktur. Gerek ticari anlamda gerekse sosyal kültürel anlamda ilişkiler en güzel şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam etmesi en büyük temennimizdir. Özellikle Türk-Japon dostluğunun ilerlemesi, ticaret hacminin gelişmesi, kültür ve sanat çalışmalarının yürütülmesi konusundaki verdiğiniz emek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hisao Nishimaki de Başkan Batur'a misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, "Pandemi nedeniyle zor günler geçirdik ama adım adım normalleşmeye geçtiğimiz bugünlerde sizlerle bir araya geliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ödül törenine ev sahipliği yaptı

Ziyaret sırasında Başkan Batur, Başkonsolos Ödülü takdimine de ev sahipliği yaptı. Nishimaki, JİKAD Başkanı Arzu Yücel'e, JİKAD'ın Türkiye ve Japonya arasındaki kültür ilişkilerinin ilerlemesi ve karşılıklı anlayışın gelişmesine olan katkısından ötürü Başkonsolos Ödülünü takdim etti. Yücel, "Sizlerden övgü dolu sözlerle bu ödülü almaktan dolayı çok sevinçli ve gururluyum. Sivil toplum kuruluşu başkanı olarak faaliyetlerimizin sizler tarafından takdir edilmesi çok büyük bir gurur kaynağı. Yaptığımız çalışmalarda bizi destekleyenlerin katkıları çok önemli. Konak'ta faaliyet gösteriyoruz ve Konak Belediyesi'nin katkısıyla bugüne kadar gelebildik" sözleriyle teşekkür etti.

Başkan Batur da sivil toplum kuruşlularını desteklemeye devam edeceklerini söyledi ve JİKAD'a verilen ödülü kutlayarak,"Bizim için sizleri burada ağırlamak ayrı bir güzellik. Bu törenin de burada yapılıyor olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Türk-Japon dostluğu ve kültür dayanışması için mücadele ediyorlar. Sivil toplum kuruluşlarına her zaman desteğe hazırız" dedi.