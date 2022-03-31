Konak Belediyesinde "rüşvet" iddiasıyla yakalanan 4 çalışan adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Konak Belediyesinde "rüşvet" iddiasıyla yakalanan 4 çalışan adli kontrolle salıverildi

31.03.2022 23:48
Konak Belediyesinde "rüşvet" iddiasıyla yakalanan 4 çalışan adli kontrolle salıverildi

İzmir'de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesinde çalışan bir memur ile olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesinde çalışan bir memur ile olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli bir memurun, ruhsat almaya çalışan esnaftan rüşvet istediği şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K'yi takibe aldı. Polis, Y.K'yi seri numaraları alınmış paraları, rüşvet olarak esnaftan alırken suçüstü yakaladı.

Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen belediyede görevli 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.K. ev hapsi, diğer 3 çalışan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediyeden açıklama

Konak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ruhsat Denetim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir kamu personelinin karıştığı söz konusu olayın tamamen münferit olduğu bildirildi.

Kamu hizmetinin temel unsurunun insan olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her kurumda olduğu ve olabileceği gibi bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucu da emniyet güçlerimizce suçüstü yapılmıştır. Kamu çalışanımız yine görev ve yükümlülüğüne aykırı bir şekilde ruhsat dosyasını da yanına alarak götürmüş ve dosya, polisin suçüstü yaptığı sırada özel aracında bulunmuştur. Konak Belediyesinin bu tür davranışlara yeltenen personele karşı hiçbir hoşgörüsü yoktur. Müfettişler görevlendirilmiş olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır."

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Rüşvet, Memur, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konak Belediyesinde 'rüşvet' iddiasıyla yakalanan 4 çalışan adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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