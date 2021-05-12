Konak Belediyesinden bayram temizliği - Son Dakika

Konak Belediyesinden bayram temizliği

12.05.2021 09:24
Konak Belediyesinden bayram temizliği, System.String[]

Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde tam kadro temizlik personeli ile sahaya indi. Konteyner yıkamadan, kireçlemeye Konak sokaklarında karış karış temizlik yapan 400 temizlik personeli, camilerde de detaylı temizlik gerçekleştirdi.

400 temizlik personeli ile sahada

Koronavirüs ile mücadelede ilk günden gerekli tedbirleri alarak ilçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını yürüten Konak Belediyesi, bayram öncesi yeni çalışma programını belirledi. Belediyece yürütülen hizmetlerin ağırlık noktasını özellikle koronavirüs salgın hastalığı ile mücadelede en önemli unsurların başında gelen temizlik ve hijyen alanında yoğunlaştıran Konak Belediyesi, tüm temizlik personeli ve ekipmanları ile karış karış temizliğe başladı. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 400 personelle başlatılan temizlik seferberliğinde, dört su tankeri, üç kepçe, iki küçük kepçe ve dezenfeksiyon araçları kullanıldı.

A'dan Z'ye temizlik

Tam kapanma sürecinde ve bayram sebebiyle uygulanan temizlik seferberliğinde Konak Belediyesi Temizlik İşleri personeli öncelikli olarak, yapılan denetimler ve vatandaşlardan gelen talep üzerine su tankerleri yardımıyla basınçlı su kullanarak yer yer köpüklü olarak sokak ve caddeleri yıkadı. Havaların ısınması ile birlikte oluşabilecek kötü kokuların önlenmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması bakımından konteynerleri tek tek yıkayan temizlik ekipleri, eskiyen konteynerleri de yenisi ile değiştirdi. İlçe genelinde süregelen moloz dökme sorunu ile öteden beri mücadelede eden ekipler, bu süreçte boş alanlara atılan eski ev eşyası ve inşaat atıklarından oluşan molozları da aksatmadan topladı. Öte yandan temizlik çalışmalarının yanında Konak sokaklarının görsel temizliğini de ihmal etmeyen Konak Belediyesi temizlik ekipleri, gerekli yerlerde kireçleme çalışması da yaptı. Kullanılmayan, terk edilmiş alanların kötü görüntü oluşturmaması, görsel estetik sağlama amaçlı olarak yapılan kireçleme çalışması sonrası sokaklar pırıl pırıl oldu. Bayram öncesi temizlik seferberliğinde ibadethanelerin temizliği ise ayrı bir özen ve dikkatle yapıldı. Cami içinde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon, cami avlusunda da aynı şekilde gerçekleştirildi.

Hijyenden ödün yok

Cadde ve sokakların yıkandığı, konteynerlerin yıkandığı, gerektiğinde yenilendiği temizlik seferberliğinde, dezenfeksiyon ihmal edilmiyor. Virüsle mücadelenin en önemli silahı olan dezenfeksiyon konusunda iki ayrı vardiya olarak çalışan Konak Belediyesi dezenfekesiyon ekipleri, park, oyun alanları başta olmak üzere kamu ve özel sektör işyerleri ile bugüne kadar olduğu tam kapanma sürecinde de adım adım dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Konak Belediyesinden bayram temizliği

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak Belediyesinden bayram temizliği - Son Dakika


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